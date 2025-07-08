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08 июля 2025 в 12:30

Курочка в сливках: картошечка тает во рту!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите вкусный ужин без лишних хлопот? Это блюдо — настоящее спасение для занятой хозяйки! Курочка и картошечка, запеченные в ароматных сливках, покорят всю семью.

Готовится все просто — замариновали, сложили в форму и забыли о плите на час. А какой аромат наполняет кухню! Пряный розмарин, чесночок и нежные сливки создают волшебный вкус.

Ингредиенты

  • Курица — 1,3 кг
  • Картофель — 1 кг
  • Сливки 33% — 150 мл
  • Чеснок — 1 головка
  • Лук — 1 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Паприка, розмарин, соль, перец — по вкусу

Курицу маринуем в сливках со специями 20 минут. Картошку режем ломтиками, смешиваем с чесноком, луком и маслом. В форму выкладываем слоями: картофель, лук, курицу. Поливаем оставшимся маринадом.

Запекаем под фольгой 1 час при 220 °С, затем 20 минут без фольги до румяной корочки. Подаём, посыпав свежей зеленью. Просто, сытно и невероятно вкусно!

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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