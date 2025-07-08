Курочка в сливках: картошечка тает во рту!

Хотите вкусный ужин без лишних хлопот? Это блюдо — настоящее спасение для занятой хозяйки! Курочка и картошечка, запеченные в ароматных сливках, покорят всю семью.

Готовится все просто — замариновали, сложили в форму и забыли о плите на час. А какой аромат наполняет кухню! Пряный розмарин, чесночок и нежные сливки создают волшебный вкус.

Ингредиенты

Курица — 1,3 кг

Картофель — 1 кг

Сливки 33% — 150 мл

Чеснок — 1 головка

Лук — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Паприка, розмарин, соль, перец — по вкусу

Курицу маринуем в сливках со специями 20 минут. Картошку режем ломтиками, смешиваем с чесноком, луком и маслом. В форму выкладываем слоями: картофель, лук, курицу. Поливаем оставшимся маринадом.

Запекаем под фольгой 1 час при 220 °С, затем 20 минут без фольги до румяной корочки. Подаём, посыпав свежей зеленью. Просто, сытно и невероятно вкусно!

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