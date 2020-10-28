Сын случайно «встретил» умершего отца в Сети

https://static.news.ru/photo/3acab1d0-192c-11eb-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Google Maps

Пользователь сервиса Reddit рассказал, как случайно «встретил» своего умершего отца, когда искал фотографии своего дома в сервисе карт.

Родитель парня скончался от опухоли мозга в январе 2020 года. Недавно молодой человек во время подготовки к продаже дома искал его фотографии в сервисе карт. На одном из снимков он вдруг увидел своего отца.

Когда мы искали дом в Google, то увидели отца в естественной среде обитания — красящим дом со спущенными штанами, — поделился он.

По словам молодого человека, он вспомнил, что в течение десяти лет отец пять раз перекрашивал дом, занимаясь этим по несколько недель. Из-за этого казалось, что работа ведётся бесконечно. Парень отметил, что неудивительно, что проезжавшая машина Google сфотографировала его именно за этим занятием. Подводя итог, молодой человек призвал интернет-пользователей жертвовать в фонд борьбы с заболеванием, от которого скончался его отец.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отец музыканта Леонида Агутина, бывший участник ВИА «Голубые гитары» Николай Агутин, был выписан из московской больницы в Коммунарке. В настоящее время он находится дома на обязательном карантине. Об этом сам Агутин сообщил 28 октября.



