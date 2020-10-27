Отца Агутина выписали из больницы после лечения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b46ea302-18fa-11eb-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Николай и Леонид Агутины Фото: agutinleonid/instagram.com

Отец музыканта Леонида Агутина, бывший участник ВИА «Голубые гитары» Николай Агутин был выписан из московской больницы в Коммунарке. В настоящее время он находится дома на обязательном карантине. Об этом сам Агутин сообщил 28 октября.

Ранее в СМИ появились сведения, что музыкант заболел 12-го октября. Первый тест был положительным, остальные оказались отрицательными. Отмечалось, что Агутин-старший чувствовал себя плохо, врачи прилагали все усилия для стабилизации состояния 85-летнего мужчины.

Да не в тяжёлом, а в таком средненьком. Я нормально себя чувствую. Я вчера вернулся [из больницы], всё нормально. <...> Я в полном порядке, приехал, дома, — сообщил он «360».

Теперь, по его словам, он должен 14 дней сидеть дома и соблюдать карантин.

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