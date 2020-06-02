Свыше 11 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки

https://static.news.ru/photo/a95bfad8-a4a5-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки 11 108 человек вылечились от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и выписались из лечебных учреждений. Количество выздоровевших граждан за всё время наблюдений достигло 186 985.

За последние сутки в РФ зафиксировано 8863 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии выявлено 423,7 тысячи заболевших в 85 регионах, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва является лидером по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки. По данным федерального оперативного штаба, в российской столице заболели 2286 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ скончались 5037 пациентов с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отечественные специалисты провели свыше 11,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 228 тысяч исследований.