«Святой долг»: адвокат о мобилизации священнослужителей Адвокат Шелупахин: священнослужители подлежат призыву, как и остальные военнообязанные

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Формально священнослужители подлежат призыву, как и остальные военнообязанные, рассказал в беседе с Lenta.ru адвокат Владимир Шелупахин. Он отметил, что граждане, которым нельзя убивать или даже брать в руки оружие в связи с внутренними или религиозными противоречиями, скорее всего, также могут быть мобилизованы, при этом для священников это «святой долг», ведь на фронте находится их паства.

Дело даже не в заповеди «не убий». Мы все прекрасно знаем, что защита Родины [для священнослужителей] — это святой долг, недаром Церковь почитает в качестве святых великое множество воинов, — объяснил Шелупахин.

Он пояснил, что на фронте применение священникам найдется в любом случае, поскольку там воюет их паства, которая нуждается в причастии, молитвах и укреплении духа.

Адвокат добавил, что в настоящее время эти вопросы находятся в проработке.

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, не будут привлекаться на службу в рамках частичной мобилизации.

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина записалась на курсы сестринского дела и собирается по их окончании устроиться на работу в военный госпиталь. Парламентарий рассказала, что после того как она сообщила о своем намерении в своем Telegram-канале, она получила множество откликов от российских девушек, которые также записались на курсы медицинских сестер.