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09 июля 2025 в 21:10

Свежо и просто: салат с молодой капустой — пикник без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сейчас особенно люблю готовить легкие салаты с молодой капустой — они освежают и отлично дополняют любое блюдо. На недавнем пикнике с шашлыками мы попробовали салат с плавленым сыром и кукурузой, и он всем понравился.

Для этого салата понадобятся: 400 г молодой капусты, 1 плавленый сырок, половина банки консервированной кукурузы, половина пучка петрушки, 1 зубчик чеснока, майонез, соль и перец по вкусу.

Капусту шинкую тонко, сыр натираю на крупной терке, смешиваю с кукурузой и зеленью. Добавляю выдавленный чеснок, майонез, солю и перчу. Все просто, быстро и очень вкусно — отличный вариант для легкого обеда или дружеского пикника. Попробуйте, не пожалеете!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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