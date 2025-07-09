Свежо и просто: салат с молодой капустой — пикник без хлопот

Свежо и просто: салат с молодой капустой — пикник без хлопот

Сейчас особенно люблю готовить легкие салаты с молодой капустой — они освежают и отлично дополняют любое блюдо. На недавнем пикнике с шашлыками мы попробовали салат с плавленым сыром и кукурузой, и он всем понравился.

Для этого салата понадобятся: 400 г молодой капусты, 1 плавленый сырок, половина банки консервированной кукурузы, половина пучка петрушки, 1 зубчик чеснока, майонез, соль и перец по вкусу.

Капусту шинкую тонко, сыр натираю на крупной терке, смешиваю с кукурузой и зеленью. Добавляю выдавленный чеснок, майонез, солю и перчу. Все просто, быстро и очень вкусно — отличный вариант для легкого обеда или дружеского пикника. Попробуйте, не пожалеете!

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