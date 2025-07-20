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20 июля 2025 в 16:28

Суп с клецками — бабушкин вкус и уют без лишних заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с клецками — это настоящая классика, которая напоминает о детстве и домашних выходных. Если вы хотите приготовить ароматный куриный бульон с мягкими овощами и нежными клецками, этот рецепт для вас. Всё просто, быстро и без лишних ингредиентов. Такой суп согреет в холодный день и подарит атмосферу уюта.

Ингредиенты на 8 порций

  • Курица — 500 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 0,5 шт.
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 80 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Укроп — 10 г
  • Вода — 2 л

Как приготовить классический суп с клецками

Шаг 1

Подготовьте все продукты. Курицу можно брать любую — от бедра до крыльев. Овощи очистите, яйца вымойте, муку отмерьте. Для экономии времени используйте заранее сваренный бульон.

Шаг 2

Промойте курицу и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте соль и варите на медленном огне 25–30 минут до мягкости мяса. Для более насыщенного вкуса добавьте целую луковицу и морковь, а потом удалите их.

Шаг 3

Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой. Картофель нарежьте кубиками и положите в воду, чтобы он не потемнел и отдал лишний крахмал.

Шаг 4

Лук мелко нарежьте, зелень измельчите, оставив немного для украшения.

Шаг 5

Выньте мясо из бульона и процедите жидкость в другую кастрюлю, не удаляя осадок.

Шаг 6

В кипящий бульон добавьте картофель, морковь, лук и лавровый лист. Варите 15 минут до мягкости картофеля. По желанию предварительно обжарьте лук и морковь на масле для более насыщенного вкуса.

Шаг 7

Приготовьте клецки: просейте муку, добавьте соль (0,3 ч. л.) и яйца. Перемешайте до однородности — тесто должно быть вязким и тягучим.

Шаг 8

Сформируйте клецки с помощью двух чайных ложек или выдавите тесто через кондитерский мешок, отрезая ножницами небольшие кусочки.

Шаг 9

Когда суп закипит, опускайте клецки в кипящую жидкость. Когда они всплывут, добавьте измельчённую зелень и куриное мясо. Варите ещё 2–3 минуты.

Шаг 10

Дайте супу настояться 5–10 минут и подавайте к столу.

Этот суп с клецками — идеальный выбор для семейного обеда или уютного ужина. Легко приготовить, вкусно есть и приятно вспоминать!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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