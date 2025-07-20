Суп с клецками — бабушкин вкус и уют без лишних заморочек

Суп с клецками — это настоящая классика, которая напоминает о детстве и домашних выходных. Если вы хотите приготовить ароматный куриный бульон с мягкими овощами и нежными клецками, этот рецепт для вас. Всё просто, быстро и без лишних ингредиентов. Такой суп согреет в холодный день и подарит атмосферу уюта.
Ингредиенты на 8 порций
- Курица — 500 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Мука пшеничная — 80 г
- Соль — 1 ст. л.
- Укроп — 10 г
- Вода — 2 л
Как приготовить классический суп с клецками
Шаг 1
Подготовьте все продукты. Курицу можно брать любую — от бедра до крыльев. Овощи очистите, яйца вымойте, муку отмерьте. Для экономии времени используйте заранее сваренный бульон.
Шаг 2
Промойте курицу и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте соль и варите на медленном огне 25–30 минут до мягкости мяса. Для более насыщенного вкуса добавьте целую луковицу и морковь, а потом удалите их.
Шаг 3
Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте соломкой. Картофель нарежьте кубиками и положите в воду, чтобы он не потемнел и отдал лишний крахмал.
Шаг 4
Лук мелко нарежьте, зелень измельчите, оставив немного для украшения.
Шаг 5
Выньте мясо из бульона и процедите жидкость в другую кастрюлю, не удаляя осадок.
Шаг 6
В кипящий бульон добавьте картофель, морковь, лук и лавровый лист. Варите 15 минут до мягкости картофеля. По желанию предварительно обжарьте лук и морковь на масле для более насыщенного вкуса.
Шаг 7
Приготовьте клецки: просейте муку, добавьте соль (0,3 ч. л.) и яйца. Перемешайте до однородности — тесто должно быть вязким и тягучим.
Шаг 8
Сформируйте клецки с помощью двух чайных ложек или выдавите тесто через кондитерский мешок, отрезая ножницами небольшие кусочки.
Шаг 9
Когда суп закипит, опускайте клецки в кипящую жидкость. Когда они всплывут, добавьте измельчённую зелень и куриное мясо. Варите ещё 2–3 минуты.
Шаг 10
Дайте супу настояться 5–10 минут и подавайте к столу.
Этот суп с клецками — идеальный выбор для семейного обеда или уютного ужина. Легко приготовить, вкусно есть и приятно вспоминать!
Мечтаете о вкусных домашних котлетах с душистой подливкой? Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить это простое, но такое любимое блюдо.