Суп, который притворяется ресторанным: креветки, кукуруза и море в ложке

Суп, который притворяется ресторанным: креветки, кукуруза и море в ложке

Этот яркий и насыщенный суп с креветками, морским коктейлем и кукурузой — идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум вкуса за минимум времени. Он быстро готовится, легко адаптируется под любые предпочтения и всегда производит впечатление. Можно добавить немного сливок — получится ещё более насыщенно и сытно. А если морской коктейль не по вкусу, замените его на мидии, рыбу или готовьте только с креветками.

Ингредиенты (на 4 порции)

Консервированная кукуруза — 2 банки (по 400 г)

Морской коктейль (замороженный) — 300 г

Креветки (очищенные) — 200 г

Свежий имбирь — 2 см

Зелёный лук — 3 стебля

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Измельчите кукурузу вместе с жидкостью из банок с помощью блендера до состояния пюре. Имбирь натрите на мелкой тёрке. Нарежьте зелёный лук.

Шаг 2.

В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте натёртый имбирь — около 30 секунд. Добавьте пюре из кукурузы, влейте 1 литр горячей воды, немного посолите. Доведите до кипения и уменьшите огонь до среднего.

Шаг 3.

Положите в суп морской коктейль и креветки, добавьте половину зелёного лука. Снова доведите до кипения и варите 5 минут.

Подача:

Разлейте суп по тарелкам. Посыпьте чёрным перцем, сбрызните каплей оливкового масла и украсьте оставшимся зелёным луком.

Совет

Чтобы сделать блюдо более сливочным, добавьте в суп 100 мл жирных сливок после добавления морепродуктов. Не кипятите долго, чтобы сохранить мягкую текстуру креветок.

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