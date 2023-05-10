Суд в России взыскал с бизнесмена 192 млрд рублей Суд взыскал с бывшего владельца «Югры» Хотина 192 млрд рублей в доход государства

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскал с него более 192 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов. Все деньги, а также ценные бумаги и доли в уставных капиталах в хозяйствах, относящихся к АО «Русь-Ойл», пойдут в доход государства.

Решением Замоскворецкого районного суда столицы по иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара АО «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации причиненный вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл», — говорится в сообщении.

Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.

Хотин был задержан в апреле 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 28 июля 2019 года Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и подал иск о его ликвидации. В капитале банка была выявлена недостача в размере 143 млрд рублей, эту оценку ЦБ пришлось уточнять дважды. Хотин обвинялся в хищении у банка 7,5 млрд рублей.

В начале мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в России начались блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. Она предрекла новые громкие инциденты, связанные с неуплатой налогов известными блогерами.

В свою очередь блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате 120 млн рублей налогов, заявила, что погасила основную задолженность перед налоговой инспекцией. Она отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам взаимоотношений с ФНС.