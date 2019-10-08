https://static.news.ru/photo/8a070826-e9b6-11e9-b07b-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Инвестор останется под домашним арестом до 13 января.

Домашний арест на тот же срок продлён советнику фонда по финансовым услугам французу Филиппу Дельпалю, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Baring Vostok сообщили, что суд арестовал всё российское имущество Калви, а также квартиры родственников других фигурантов этого дела. Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале текущего года.