https://static.news.ru/photo/ccdf180a-e6d7-11e9-97e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

В пресс-службе Baring Vostok сообщили, что суд арестовал всё российское имущество основателя фонда Майкла Калви, а также квартиры родственников других фигурантов этого дела.

Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, — приводит сообщение компании « Интерфакс ».

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале текущего года. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.

Как писал News.ru, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что дело в отношении основателя и сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok должно быть закрыто в связи с данными финансовой экспертизы.