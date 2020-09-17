Суд оставил под арестом блогера Пыжа

https://static.news.ru/photo/7c70e990-f8cc-11ea-8247-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в разглашении гостайны блогера Андрея Пыжа, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил постановление Мещанского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — сказала судья Коновалова.

Таким образом, Пыж пробудет под арестом до 5 октября. Заседание проходило в открытом режиме, мужчина присутствовал лично.

Адвокат Светлана Байтурина просила отпустить своего подзащитного под домашний арест. Квартиру для проживания в Москве Пыжу оказалась готова предоставить тётя фигуранта «московского дела» Андрея Баршая Наталья Баршай. Также в суде по характеристике личности была допрошена девушка обвиняемого Елизавета Прыткова.

Заседание по апелляционной жалобе защиты должно было состояться двумя днями ранее, однако обвиняемый попросил время для ознакомления с материалами дела. В тот же день стало известно, что Пыж отказался от прежнего адвоката Алексея Хальзова, теперь его защищает Светлана Байтурина. Напомним, прежний адвокат не хотел подавать жалобу на избранную меру пресечения.

Пыж обвиняется по п. «д» ч. 2 статьи 283.1 УК РФ («незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряжённое с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ»). Следствие считает, что он проникал на закрытые объекты и передавал секретные сведения на Украину.

Андрей Пыж — автор Youtube-канала Urbanturizm о заброшенных объектах, его аудитория — около 800 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, арбитражный суд города Москвы принял решение об отказе столичному футбольному клубу «Локомотив» в многомиллионном иске к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу.