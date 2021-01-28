Суд не стал назначать меру пресечения австрийскому бизнесмену Кайзеру

https://static.news.ru/photo/16b48664-615b-11eb-80b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы отказался избирать меру пресечения в виде запрета определённых действий гендиректору австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру.

Следствие может обратиться с повторным ходатайством об избрании меры пресечения, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Кайзеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере), максимальная санкция по которой составляет пять лет лишения свободы. Следствие считает, что предприниматель организовал работы по утилизации мусора без лицензии.

Кайзер свою вину не признаёт. Его адвокат Александр Мельцев уверяет, что лицензия была получена с соблюдением всех необходимых процедур, и называет обвинение надуманным.

Компания «Экоком» основана в 1999 году, она занимается проектированием, поставкой, строительством и эксплуатацией очистных сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов. В 2019 году фирма участвовала в рекультивации закрытой свалки «Кучино» в подмосковной Балашихе. Кайзер тогда заявлял, что благодаря системе очистки свалочного газа в окрестностях полигона «почти исчез» неприятный запах. Бизнесмен уверял, что старается сократить отставание РФ от ведущих государств в сфере хранения отходов.

В декабре 2020 года Министерство экологии и природопользования Московской области в ответ на запрос NEWS.ru сообщало, что превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ в окрестностях Балашихи, где располагается законсервированный в 2017 году мусорный полигон «Кучино», не обнаружено.