https://static.news.ru/photo/613e24e8-bea4-11e9-b99d-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас Фото: konstantin.jankauskas/facebook.com

Зюзинский районный суд Москвы принял решение арестовать муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Его задерживают уже в третий раз за последние три недели.

По словам депутата, за прошедшие 17 суток он находился на свободе менее минуты.

Я считаю это дело политическим, — заявил Янкаускас.

Его арестовали на основании протокола об организации акции без подачи уведомления, который был составлен после публикации призыва на Facebook выйти на митинг 3 августа. Депутат считает, что такой вердикт суда дестабилизирует ситуацию в столице.

Янкаускас также рассказал, что рапорты сотрудников полиции, которые его задерживали, повторяют друг на друга «вплоть до ошибок и знаков препинания».

Под арестом депутат проведёт ещё девять суток, передаёт издание «МБХ медиа» .

Как писал News.ru, ранее Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника 3 августа, где он отбывал арест за организацию несогласованной акции, а именно за прошедшую 15 июля на Трубной площади встречу жителей города с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Повторно депутата арестовали 5 августа за сообщение про акцию в Новопушкинском сквере.