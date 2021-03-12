Студенты МГУ потребовали отстранить замдекана от педагогической работы

https://static.news.ru/photo/7a355fac-831f-11eb-811c-96000091f725_660.jpg Людмила Григорьева Фото: physchem.msu.ru

Студенты Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова потребовали отстранить от педагогической деятельности заместителя декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии Людмилу Григорьеву. По их словам, она позволяет себе недопустимые комментарии относительно политической сетевой активности молодых людей.

Людмила Дмитриевна Григорьева регулярно позволяет себе публичные неуместные высказывания. <...> Она назвала участников Инициативной группы МГУ (среди которых много действующих студентов, аспирантов и преподавателей МГУ) «западными либерастами», которые «против страны, против Университета, против любого начинания, которое на пользу стране», «хрюкающими и гадящими за объедки», — говорится в письме, полный текст которого приводят «Новые известия».

Письмо обращено к исполняющему обязанности декана факультета Алексею Хохлову, копия направлена ректору МГУ Виктору Садовничему. Впрочем, как отмечает общественный деятель Николай Подосокорский, педагоги МГУ неслучайно ведут себя таким образом. По его мнению, на должности назначаются «удобные» люди, а запугивание, отсутствие свободы слова и слежка давно стали в вузе привычной действительностью. И с неугодными студентами расстаются очень легко.

Исходя из письма, подписанного студентами, сотрудниками, аспирантами и выпускниками МГУ, преподаватели стараются подобным образом навязать «прогосударственную» позицию. Их не устраивает, что многие студенты придерживаются оппозиционных взглядов и поддерживают, к примеру, Алексея Навального. Отмечается, что Людмила Григорьева уже неоднократно попадала в подобные скандалы. Упоминается случай в 2018 году, когда она участвовала в принуждении к уходу с поста главы студсовета механико-математического факультета. Кроме того, она пыталась заставить студентов отозвать подписи за перенос с территории МГУ фан-зоны чемпионата мира по футболу, а активистов обвиняла в выступлении против государства и бандитизме.

По её словам, присутствующих кто-то подкупил, «Собчак, Навальный, Явлинский», пусть студенты «похлебают баланды тюремной, сортиры месяц помоют», их ждёт «фоточка и уголовочка», — сказано в письме.

Авторы обращения считают, что поведение Григорьевой противоречат п. 2 и п. 3 ст. 48 закона об образовании. Там, в частности, указано, что педагогический работник обязан соблюдать нравственные и этические нормы, а также следовать требованиям профессиональной этики и уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательного процесса. Подписавшиеся требуют отстранить Людмилу Григорьеву от педагогической деятельности.

Как ранее писал NEWS.ru, Росгвардия организует на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова лекции-тренинги по правильной работе на массовых акциях. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, который раньше занимал должность советника директора силового ведомства.