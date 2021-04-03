Сторона потерпевшей в ДТП с участием блогера недовольна работой следствия

https://static.news.ru/photo/1c507aa4-9484-11eb-b5fc-96000091f725_660.jpg Эдуард Биль Фото: Пресс-служба Тверского суда

Адвокат потерпевшей в крупном ДТП на Смоленской площади Андрей Князев заявил, что недоволен мерой пресечения, которую суд избрал в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который, по предварительной версии, является виновником аварии.

Мы недовольны этой мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест? <...> Я не увидел в нем раскаяния. Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката, — цитирует ТАСС адвоката.

Князев также выразил недовольство общей работой следствия, так как до сих пор, по его словам, никто не был признан потерпевшим. Он выразил надежду, что блогер в итоге понесёт заслуженное наказание.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он.

Позже мужчина уточнил, что именно он был за рулём во время аварии. Как рассказал его адвокат, молодой человек сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей. Между тем пострадавшая в ДТП на Садовом кольце сейчас находится в коме.

Как сообщал NEWS.ru, cупруг консультанта Государственной думы Марии Артёмовой, которая серьёзно пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом в Москве, пока не готов говорить о компенсации.