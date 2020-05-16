Столичные власти рассказали об отношении москвичей к ношению масок

Власти Москвы отмечают, что жители города с пониманием относятся к перчаточному и масочному режиму.
Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, большинство жителей столицы носят средства индивидуальной защиты.
В целом нужно отдать должное, москвичи с пониманием относятся к необходимости и культуре защиты самих себя, ношению масок и перчаток, —
сказалНемерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В качестве примера он рассказал, что к 15 мая доля посетителей магазинов, надевающих маски, возросла за несколько дней с 76% до 97%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные власти считают, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к спекуляциям.
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