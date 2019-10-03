https://static.news.ru/photo/6e8c8178-e5df-11e9-b986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис рассказал, что недорогие авиабилеты за рубеж на новогодние праздники можно купить в октябре по доступным ценам, так как в ноябре прогнозируется резкий скачок цен.

В октябре можно приобрести недорогие авиабилеты за рубеж на Новый год. После октября новогодние авиабилеты за границу подорожают в среднем на 18%, — отметил эксперт.

По его словам, ранее бронирование может помочь сэкономить в путешествии. Туристы могут сэкономить примерно 15% на авиабилетах в Таиланд, Италию и Армению, если купят их в этом месяце, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала публикацию в СМИ данных Росстата о самом интенсивном с 2008 года росте цен на авиабилеты — на 24,1%. По данным ведомства, двузначных темпов роста в целом по России не наблюдается.