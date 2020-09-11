Стивен Сигал объяснил свой интерес к проблеме загрязнения Байкала

https://static.news.ru/photo/ae39c1de-f437-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Актёр и член политсовета российской партии «За правду» Стивен Сигал рассказал, что занялся проблемой загрязнения Байкала, потому что эта проблема касается всего мира, а не только России.

В ближайшее время актёр должен возглавить партийный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал. По словам Сигала, одной из задач проекта станет усиление уголовной ответственности за загрязнение Байкала, потому что он обеспечивает водой всю Землю.

Мы это делаем для матери-земли, для неба, для воздуха, ведь именно из этого мы получаем пищу, которую мы потребляем, и воду, которую мы пьём, — цитируе т выступление актёра на пресс-конференции РИА Новости.

Актёр также рассказал, что с малых лет пытается участвовать в борьбе за сохранение окружающей среды. В частности, он снялся в двух фильмах, посвящённых проблемам экологии.

Сейчас все смотрят телевизор, особенно в период пандемии, когда люди находятся дома. Наша задача — использовать и средства массовой информации для того, чтобы донести этот посыл не только до тех людей, которые живут в регионе Байкала, но и до мировой общественности, — заявил Сигал.

Ранее американский актёр и мастер боевых искусств Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска. Как передавал NEWS.ru, в ролике он призвал якутян не загрязнять пригородные леса.