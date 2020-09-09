Чак Норрис призвал жителей Якутска не загрязнять леса мусором

https://static.news.ru/photo/cd0cd138-f2a1-11ea-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Чак Норрис Фото: Robert Szaniszlo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и мастер боевых искусств Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска. В нём он призвал их не мусорить в пригородных лесах.

Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы, — сказал звезда боевиков.

Призыв Норрис записал после обращения к нему якутского предпринимателя Арсена Томского. Мэр города Сардана Авксентьева заявила, что местные власти не имеют к этой инициативе никакого отношения, но поддерживают её.

Когда сигнал идёт от столь популярного человека, даже не столько киноактера, сколько интернет-мема, это дойдёт до каждого, — сказала она изданию «Подъём».

Мэр рассказала, что коллеги Томского создали на портале города электронную карту несанкционированных свалок, куда жители могут отправлять сообщения о нарушителях, выбрасывающих мусор. Она назвала такое начинание полезным и для властей, и для горожан, а также для самих лесов.

Авксентьева также посетовала, что сегодня ситуация с незаконными свалками такова, что нарушение закона выгоднее его соблюдения, поэтому вести борьбу с ними достаточно сложно.

Ранее NEWS.ru писал, что Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с ситуацией с протестами в республике. Актёр пригрозил заставить главу государства плакать, если он не прекратит разгон митингов.