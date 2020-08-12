Стало известно условие для введения выплат семейным парам к юбилеям

https://static.news.ru/photo/19746478-dc8b-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ряд российских регионов не может ввести выплаты семейным парам на золотую свадьбу, заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

На сегодняшний день финансовая поддержка пар, состоящих в браке на протяжении 50 лет, предусмотрена лишь в некоторых субъектах РФ. Так, в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийском округе (ХМАО) юбилярам предоставляют выплаты в 50 тысяч рублей. В то же время в Москве семейным парам выплачивают 21 120 рублей, а в Удмуртии — 3448. Для предоставления выплат требуется подать соответствующее заявление в органы соцзащиты.

Также в ряде регионов вместо финансовых поощрений предусмотрена организация банкетов для юбиляров, нередко им вручают памятные подарки.

По словам Кирьянова, внедрить выплаты для юбиляров на федеральном уровне пока нельзя. Такие средства могут быть направлены на другие социальные нужды: лечение больных детей, создание объектов инфраструктуры для пенсионеров.

Если общественность вместе с Министерством финансов решит, что федеральный бюджет сможет себе это позволить, тогда, конечно, это будет принято, — отметил Кирьянов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Это уже проиндексированная фиксированная выплата к пенсии.

Никаких заявлений на дополнительную фиксированную выплату подавать не нужно, она увеличится автоматически.