Стало известно, попадает ли Сноуден под частичную мобилизацию Адвокат Кучерна: Сноуден не служил в России, поэтому не попадает под призыв в рамках частичной мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Экс-сотрудник специальных служб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство РФ, не служил в российской армии, заявил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена. Из этого, по словам юриста, следует, что бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов не могут призвать российские войска.

Он (Сноуден. — NEWS.ru) не служил в российской армии, поэтому, по нашему действующему законодательству, не попадает в эту категорию граждан, которая сейчас призывается.<...>А дальше он будет действовать по закону, как все предусмотрено в российском законодательстве, — заявил Кучерена.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство Сноудену. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, вместе с получением гражданства Сноуден принес присягу гражданина РФ.

Бывший сотрудник спецслужб стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ и АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.