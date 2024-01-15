Стало известно, как вести себя в застрявшем лифте Эксперт по лифтовой технике Клюшнев посоветовал зафиксировать вызов диспетчера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек застрял в лифте, необходимо вызвать диспетчера и зафиксировать факт обращения, посоветовал исполнительный директор «Первой лифтовой ассоциации» Юрий Клюшнев. В разговоре с «Вестями Подмосковья» эксперт отметил, что важно четко объяснить ситуацию. Позже стоит вновь связаться с диспетчером по тревожной кнопке и уточнить о принятых мерах.

В интересах человека зафиксировать факт обращения и ответа, — уточнил Клюшнев.

Бывают ситуации, когда из-за проблем с лифтом человек получает травму или вред здоровью. Тогда следует обратиться в суд с письменным заключением врача. Эксперт привел в пример ситуацию, когда у мужчины, застрявшего в лифте, повысилось артериальное давление. Врач-терапевт зафиксировал произошедшее. Благодаря этому пострадавшему удалось получить компенсацию морального и физического вреда.

В случае с травмой алгоритм такой же: свидетельством будет медицинское заключение травматолога или хирурга, который осматривал человека и делал назначения, — подчеркнул Клюшнев.

Лифт ранее сорвался с восьмого этажа жилого дома в Казани на улице Спартаковской. Пожарные, вызванные на место происшествия, с помощью специального оборудования провели вскрытие дверей лифта и эвакуировали из кабины девушку.