Стало известно, как избежать отравления при употреблении суши Диетолог Леонтьева посоветовала есть суши вместе с имбирем, чтобы избежать отравления

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Есть суши или роллы лучше всего с имбирем и васаби, чтобы защитить организм от возможного отравления, рассказала врач-диетолог Антонина Леонтьева. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что васаби содержит изотиоцианаты, которые нейтрализуют бактерии в сырой рыбе, а имбирь помогает переваривать пищу.

Имбирь в свою очередь помогает переваривать пищу и также уничтожает вредные бактерии и даже личинки паразитов. Кроме того, имбирь имеет иммуностимулирующее, противовирусное и антиоксидантное действие, — пояснила врач.

По словам диетолога, васаби должен быть сделан из травянистого растения эвтрема, чтобы сохранять все полезные свойства. Специалист предупредила, что также обезопасить от отравления может правильная обработка сырой рыбы. Для этого продукт необходимо заморозить и выдержать при минимальной температуре не менее семи дней. После этого рыбу следует обработать по санитарно-гигиеническим нормам.

В случае, если избежать отравления не получилось, Леонтьева советует промыть желудок и принимать сорбенты и жаропонижающие средства в случае повышения температуры тела. Кроме того, необходимо пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

На портале Роскачества ранее опубликовали результаты контрольной закупки роллов «Филадельфия». В 40% из них была найдена кишечная палочка. В каком количестве этот микроорганизм содержится, в ведомстве не сообщили.