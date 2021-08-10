Стало известно, как пройдут школьные линейки в Санкт-Петербурге

Школьники Северной столицы в этом году смогут отпраздновать День знаний, несмотря на пандемию. Он пройдёт в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. Об этом порталу «Невские новости» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Отмечается, что все участники мероприятия должны будут носить маски, в том числе и родители. И если в 2020-м школьная линейка проходила для первоклассников и выпускников, то в этом году на ней будут присутствовать все классы, сообщили в комитете.

Ранее врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая дала несколько советов, как подготовить ребёнка к началу учёбы 1 сентября. Прежде всего следует поздравить его с новым этапом в жизни. Отличной идеей будет испечь торт и устроить семейный вечер с просмотром родительских школьных фотографий. Так малыш поймёт: раз мама и папа прошли через все школьные трудности, то и у него получится.