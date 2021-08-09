Устройте праздник: как правильно подготовить ребёнка к школе

Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая в беседе с NEWS.ru дала несколько советов, как подготовить ребёнка к началу учёбы 1 сентября.

Прежде всего его следует поздравить с новым этапом в жизни. Отличной идеей будет испечь торт и устроить семейный вечер с просмотром родительских школьных фотографий. Так малыш поймёт: раз мама и папа прошли через все школьные трудности, то и у него получится. Желательно, чтобы все члены семьи сказали напутственные слова.

Второй совет, который дала эксперт, — преобразить ребёнка внешне в первый учебный день, например, модно подстричь, красиво одеть. Будет хорошо, если к процессу подключатся дедушка и бабушка.

Пусть позвонят с утра или приедут. Купите цветы, непременно накройте дома красивый стол, — отмечает Толстая.

По её словам, учителя умеют общаться с детьми, знают, что не стоит их нагружать заданиями и пугать с первых дней. Многие дети стесняются или просто не хотят рассказывать родителям о трудностях, возникающих в классе. Нужно им рассказать, что в школе есть психолог, всегда можно к нему обратиться, он не отмахнётся и примет меры.

Также Толстая рекомендует с первых дней поощрять взросление ребёнка.

Если малыш стремится проявлять самостоятельность, первое время можно идти за ним на расстоянии в пятнадцать шагов, чтобы не смущать. Нужно следить, правильно ли он смотрит по сторонам на переходах. Хороший ход — объединиться с семьями одноклассников и выстроить систему, при которой родители по очереди водят несколько детей в школу или возят на машине, — сообщила эксперт.

Чтобы проблемы не стали неожиданностью на школьном собрании, нужно строить с малышом доверительные отношения и интересоваться его жизнью.

Спрашивайте, глядя в глаза, чего ему хочется, что сегодня было в школе, развеселило. Если интересоваться регулярно, то вопросы не поставят ребёнка в тупик, он научится откровенно отвечать, — обращает внимание врач-психотерапевт.

Самая важная рекомендация для родителей — любовь к ребёнку. Не стоит его ругать за нежелание идти в школу, капризы или шалости, сообщила Толстая. Дети нуждаются в ласке и поддержке, нелишним будет задушевно побеседовать с ними в спокойной, тихой обстановке перед сном, вспомнить самые приятные моменты, связанные со школой, а наутро помочь собрать портфель и пожелать удачного дня.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2023–2024 учебному году российские школы должны полностью отказаться от учёбы в три смены. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.