Стало известно, где похоронят погибшую в ДТП с участием машины Собчак

Женщину, погибшую в ДТП с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, похоронят в Новосибирске. Там она жила до переезда в Звенигород, рассказала её подруга Евгения телеканалу «360».

По предварительной информации, церемония прощания пройдёт 13 октября.

Катю хорошо знала. Позитивный, светлый человек. Очень добрая, осознанная, талантливая. Конечно, так не должно было случиться. От этого шок. У неё осталась дочка Машенька, ей шесть лет, в первый класс ходит, — рассказала Евгения.

Она добавила, что у погибшей есть бывший муж, он тоже живёт в Звенигороде, но после развода они не общались. В Сочи, где случилась авария, Екатерина была на одном из туров с тренировками и растяжкой для девочек.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Водитель Mercedes Олег Цой выехал на встречную полосу, он признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов отметил, что претензии к Собчак из-за того, что она покинула место аварии, относятся к моральной ответственности. Формально она ничего не нарушила.