Стало известно, безопасно ли детям играть с опавшими листьями Педиатр Тимаков рассказал об отсутствии опасных инфекций в опавшей листве

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В опавших листьях нет опасных инфекций, поэтому дети могут безопасно играть с ними, пояснил врач-педиатр Евгений Тимаков. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что единственным противопоказанием является аллергия на плесневые грибки, которые могут оказаться в листве. В такой ситуации врач рекомендует ограничить ребенку доступ к таким играм.

Каким образом осенью не пошуршать в листве, не поиграть в листочки, не пособирать гербарии, не покувыркаться в этой листве? Ничего страшного совершенно нет. На листьях не живут инфекционные агенты, которые опасны для ребенка, — пояснил специалист.

Тимаков предупредил родителей, что запрещать ребенку контактировать с окружающим миром чревато ослабленным иммунитетом. Любой инфекционный агент или переохлаждение будут во взрослом возрасте вызывать проблемы со здоровьем. Врач порекомендовал для защиты от различных заболеваний не ограничивать детей, а учить их мыть руки после прогулок на улице и перед едой, а также не прикасаться грязными пальцами к лицу и рту.

На детских площадках, в общественных местах люди не соблюдают гигиену, плюют на землю, и, соответственно, там могут быть бактерии. <...> Поэтому основное правило — это просто помыть руки, но это не означает, что надо не трогать все вокруг, — заключил Тимаков.

Нутрициолог, диетолог Анна Ивашкевич ранее посоветовала одеваться по погоде и избегать сквозняков, чтобы не заболеть ОРВИ осенью. По ее словам, ранним утром и поздним вечером намного холоднее, чем днем.