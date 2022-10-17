Стало известна доля россиян, у которых есть накопления ВЦИОМ: 51% россиян сообщили об отсутствии у них накоплений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

51% россиян сказали, что у них сейчас нет накоплений, у 44% они есть, свидетельствуют данные опроса на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного сбережениям россиян. При этом 31% опрошенных сообщили, что не имеют возможности откладывать на что-либо.

При этом отмечается, что 69% россиян откладывают деньги без какой-либо определенной цели, 31% используют накопления как финансовую «подушку» на «черный» день. В топ-3 конкретных целей вошли ремонт квартиры, дома (19%); отдых/лечение (17%) и накопление денег на старость (16%). Ремонт квартиры или дома приоритетнее для молодежи 18-34 лет (23-24%) и граждан с высоким потребительским статусом (30%). Обеспечение старости становится ключевой целью для тех, кто старше 60 лет (35%).

Изменения коснулись не только того, на что реально откладывают деньги россияне, но и того, на что бы они хотели начать копить. За 10 лет наши сограждане чаще стали говорить, что хотели бы получать доход в виде процента (2012 г. — 5%, 2022 г. — 17%), также многие заявили о желании открыть собственный бизнес (2012 г. — 4%, 2022 г. — 10%), потратить деньги на образование (2012 г. — 9%, 2022 г. — 14%) или покупку недвижимости (2012 г. — 22%, 2022 г. — 30%).

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился 11 августа, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что накопления 21% жителей России снизились на фоне санкций, введенных после начала военной операции на Украине. Только 5% респондентов заявили, что нарастили свои накопления в этот период. 39% опрошенных не заметили существенной разницы в своем финансовом положении до и после введения санкций. А у 34% россиян, поучаствовавших в исследовании, и вовсе не было и нет накоплений. Внешние события серьезнее всего отразились на жителях России в возрасте от 25 до 34 лет, 34% которых потеряли в уровне накоплений после введения санкций.