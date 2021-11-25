Стали известны показатели эффективности вакцины «Спутник М» для подростков

Вакцина против коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» формирует клеточный иммунитет в 93,2% случаев, об этом говорится в инструкции к препарату, передаёт ТАСС. Противопоказаниями к вакцинации стали тяжёлые аллергические реакции, а также острые инфекционные и неинфекционные заболевания, препарат рекомендуется применять с осторожностью несовершеннолетним, у которых имеются хронические болезни почек или эндокринной системы, аутоиммунные и онкологические заболевания.

Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев, — говорится в тексте документа.

Отмечается, что пока недостаточно данных о безопасности вакцины для подростков с аутоимунными заболеваниями, в особенности, имеющими тенденцию к развитию тяжёлых и угрожающих жизни состояний. В инструкции поясняется, что в таких случаях стимуляция иммунной системы может спровоцировать обострение заболевания. Также рекомендуется соблюдать осторожность при вакцинации несовершеннолетним со злокачественными образованиями.

В документе говорится, что зафиксированные «нежелательные явления» были, как правило, лёгкой или средней степени выраженности. Они развивались на первые-вторые сутки после вакцинации и проходили в течение трёх последующих дней.

Как сообщает РИА Новости, помимо клеточного, вакцина «Спутник М» создаёт гуморальный иммунитет, однако, пока нет данных, на какое время хватает защиты.

Вакцина «Спутник М» от коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет получила регистрационное удостоверение 24 ноября. Она представляет собой пятикратно разведённый препарат для взрослых «Спутник V». В третьей фазе клинических испытаний, проходящей на базе 12 медицинских учреждений Москвы, приняли участие три тысячи несовершеннолетних 12-17 лет. Пятой части испытуемых ввели плацебо.