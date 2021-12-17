Срок действия сертификатов переболевших коронавирусом продлили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сертификаты людей, переболевших коронавирусом, продлевается до 12 месяцев. Но при этом сокращается до двух календарных дней срок актуальности ПЦР-теста, написал градоначальник в своём микроблоге.

Новые сертификаты будут выдаваться сразу на год. QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, будут действительны в течение одного года.

Собянин отметил стабильность эпидемиологической ситуации в столице. Мэр сообщил, что постановление о 80% вакцинации сотрудников социальной сферы, обслуживания, здравоохранения, торговли, образования, общественного питания и других уже реализовано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть ситуация с ограничительными мерами против коронавируса в столице под Новый год. По его словам, об этом будет объявлено заранее, пока же можно жить, соблюдая текущие ограничительные меры.