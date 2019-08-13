https://static.news.ru/photo/765ad930-bdd6-11e9-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы Московской области на технические специальности составил 71 балл, на обучение по педагогическим специальностям – 73 балла. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По её словам, средний балл поступающих в Московский государственный областной университет составляет 75, в Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуево – 74, поступающие в Университет «Дубна» имеют в среднем 72 балла.

Министр добавила, что к настоящему моменту в вузы области уже зачислены более двух с половиной тысяч человек, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Минобрнауки ужесточило требования к абитуриентам столичных вузов и смягчило их для региональных. Так, выпускники школ со средним баллом ЕГЭ ниже 67 баллов не смогут поступить в вузы Москвы и Петербурга. При этом для набравших 60 баллов откроются двери институтов в регионах, хотя ранее с таким результатом можно было рассчитывать только на колледж.