Общество

Спрос на строителей и медиков вырос в России во время пандемии

08:38, 04 апреля 2020 664
Фото: Антон Кузнецов/NEWS.ru

Количество вакансий в сфере медицины, фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, домашнего персонала и строительства увеличилось на фоне распространения коронавируса.

Спрос на маркетологов, бухгалтеров, специалистов в области PR, управляющих и юристов в тот же месяц снизился. В целом за март количество вакансий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт «Российская газета».

В условиях режима самоизоляции, введённой во многих регионах России, выросла нужда в курьерах и комплектовщиках в службах доставки, также требуются продавцы для розничной торговли продуктами питания.

Как писал NEWS.ru ранее, сервисы доставки продуктов и еды из заведений общественного питания сообщили, что на фоне продления карантинного режима количество заказов выросло на 10–18%.

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