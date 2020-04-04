Спрос на строителей и медиков вырос в России во время пандемии

https://static.news.ru/photo/0fe0eca2-7637-11ea-8db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кузнецов/NEWS.ru

Количество вакансий в сфере медицины, фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, домашнего персонала и строительства увеличилось на фоне распространения коронавируса.

Спрос на маркетологов, бухгалтеров, специалистов в области PR, управляющих и юристов в тот же месяц снизился. В целом за март количество вакансий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт «Российская газета».

В условиях режима самоизоляции, введённой во многих регионах России, выросла нужда в курьерах и комплектовщиках в службах доставки, также требуются продавцы для розничной торговли продуктами питания.

Как писал NEWS.ru ранее, сервисы доставки продуктов и еды из заведений общественного питания сообщили, что на фоне продления карантинного режима количество заказов выросло на 10–18%.