Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Заболеваемость ковидом в Москве снижается каждую неделю, ситуацию можно назвать спокойной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, добавив, что за последнюю неделю доля заболеваемости снизилась на 12%.

Ситуация в Москве с коронавирусом спокойная. Мы фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объём заболеваемости уменьшился на две трети, — заявил он.

Собянин добавил, что количество госпитализаций сократилось в два раза, что свидетельствует о благополучном фоне протекания эпидемии. По его словам, в Москве более 40% больничных коек для пациентов с ковидом находятся в резерве.

Накануне Собянин заявил, что вводить новые ограничения из-за COVID-19 в Москве на данный момент не планируется. Однако всё будет зависеть от развития ситуации.

Он также рассказал, что пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы. В число расходов вошли компенсации жителям и бизнесу, дополнительные льготы и траты на создание резервных госпиталей.