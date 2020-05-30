Спикер Мосгордумы объяснил появление дохода в размере 1,95 млрд руб

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал информацию о том, что за 2019 год он заработал 1,95 миллиардов рублей.
Спикер не стал отрицать этот факт. По его словам, он действительно заработал эти деньги благодаря продаже ценных бумаг.
В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы задекларировал доход от продажи ценных бумаг в 2019 году, —
цитируетРИА Новости слова Шапошникова.
Шапошников также владеет коттеджем площадью 277,7 квадратных метра, двумя квартирами и иномаркой.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах своей семьи. В 2019 году они составили $1,059 млн.
Добавьте наши новости в избранные источники