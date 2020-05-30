Спикер Мосгордумы объяснил появление дохода в размере 1,95 млрд руб

https://static.news.ru/photo/5828aad0-421c-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал информацию о том, что за 2019 год он заработал 1,95 миллиардов рублей.

Спикер не стал отрицать этот факт. По его словам, он действительно заработал эти деньги благодаря продаже ценных бумаг.

В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы задекларировал доход от продажи ценных бумаг в 2019 году, — цитирует РИА Новости слова Шапошникова.

Шапошников также владеет коттеджем площадью 277,7 квадратных метра, двумя квартирами и иномаркой.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах своей семьи. В 2019 году они составили $1,059 млн.