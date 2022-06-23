Спецоперацию на Украине хотят включить в школьный курс истории в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Геополитический кризис 2022 года и специальную операцию на Украине собираются включить в школьный курс истории для учеников 10–11-х классов в России, следует из подготовленных Министерством просвещения поправок в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

История (базовый уровень) — требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: <...> понимание причин и следствий распада СССР, возрождение Российской Федерации как мировой державы, воссоединение Крыма с Россией, специальную военную операцию на Украине и другие важнейшие события ХХ — начала XXI веков, — сказано в документе.

Согласно этим требованиям, школьники должны уметь искать в интернете и специальной литературе справочную информацию об исторических событиях, проводить оценку ее полноты и достоверности, защищать и отстаивать историческую правду, не доверять попыткам искажения фактов. Также важно приобретать опыт общения с людьми других культур, национальностей и религиозной принадлежности, уметь уважать каждую позицию, интересоваться ее многообразием.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что вопросы о специальной операции на Украине могут появиться в ЕГЭ по истории. По его словам, ждать заданий такого формата следует в будущем, а не в этом году.