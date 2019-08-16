https://static.news.ru/photo/3be2ba50-c053-11e9-88f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет по правам человека при президенте обратился в прокуратуру с требованием провести расследование о применении законодательства при вынесении решений по делам участников митинга за честные выборы, прошедшего в Москве 27 июля.

Правозащитники считают, что кодекс об административных правонарушениях мог быть использован неправильно. Так, согласно закону, участникам массовых мероприятий запрещено быть пьяным, приносить на акцию оружие или скрывать лицо.

Членами совета не было выявлено свидетельств того, чтобы большое число участников несанкционированного массового шествия <...> находились в состоянии опьянения либо скрывали свои лица, а обнаружение у участников мероприятия запрещённых предметов было (судя по информации ГУ МВД России по г. Москве) ограничено всего несколькими случаями, — отмечается на сайте СПЧ.

Как писал News.ru, ранее Профсоюз журналистов заявлял, что требование силовиков к работникам СМИ направлять в МВД данные о сотрудниках, которые должны были освещать не разрешённую властями манифестацию 27 июля в Москве, является незаконным.