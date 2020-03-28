https://static.news.ru/photo/31690962-7197-11ea-9384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские спасатели начали встречать в аэропортах возвращающихся из-за границы россиян. В общей сложности оперативная группировка насчитывает 200 человек. Помимо спасателей это психологи, связисты, фельдшеры, сообщили в мэрии.

Они работают круглосуточно во всех воздушных гаванях столичного региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Их задача — вести учёт прибывающих. Группы обеспечены средствами защиты, связи и личной гигиены.

Кроме того, безопасность горожан обеспечивают и пожарные. Помимо привычной для них работы они готовы при необходимости к оперативному проведению дезинфекции в местах массового пребывания людей.

Мэр Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавируса. По словам главы столицы, необходимости власти готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, писал NEWS.ru.