Создатель «Новичка» назвал ерундой данные о более сильной версии вещества

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Более сильный «Новичок», которым, как утверждают в Германии, отравили оппозиционного политика Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу. Об этом заявил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твёрдое. Это, конечно, был не «Новичок». Это вещество другого класса — то, о чём они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится к группе «Новичок», — рассказал РИА Новости эксперт.

На прошлых выходных делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила берлинскую клинику Charité и получила анализы отравленного оппозиционного политика Алексея Навального. Как пишет Der Spiegel, ОЗХО должна была получить в клинике образцы крови и мочи политика для дальнейшего расследования. Директор Федеральной разведывательной службы Германии (BND) ФРГ Бруно Каль заявил, что Навальный якобы подвергся воздействию «более жёсткого» варианта «Новичка».

Ранее немецкое издание Zeit со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Алексея Навального отравили новым видом «Новичка». Оппозиционер должен был умереть в самолёте. Согласно информации, размещённой на сайте издания, политика отравили представители российской спецслужбы «по приказу из Кремля». Остатки яда учёные якобы нашли на руках оппозиционера и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. В Германии считают, что отраву добавили в чай или использовали токсичное вещество для обработки поверхности его чашки.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.