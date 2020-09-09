Zeit: Навального отравили новым видом «Новичка», он должен был умереть

https://static.news.ru/photo/6aab3290-f2c5-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Немецкое издание Zeit со ссылкой на анонимные источники сообщило, что политика Алексея Навального отравили новым видом яда «Новичок». Оппозиционер должен был умереть в самолёте.

Согласно информации, размещённой на сайте издания, Навального отравили представители российской спецслужбы «по приказу из Кремля».

Навальный, по результатам анализа следов, проведённого Институтом фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии, был отравлен новым типом дальнейшего развития химического оружия «Новичок» — вариантом, о котором мир не знал до этой атаки, но который считается более опасным и смертоносным, чем все известные варианты «Новичка», — говорится в материале.

Его остатки учёные нашли на руках политика и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Новый вид яда должен был работать медленнее, чем предыдущие.

В Германии считают, что оппозиционеру брызнули ядом в чай или использовали токсичное вещество для обработки поверхности его чашки.

Навальный должен был погибнуть на борту самолёта. То, что он всё ещё жив, говорят в Берлине, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция лётчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин, — отмечается в тексте.

Собеседники издания отметили, что создание двухкомпонентного отравляющего вещества требует наличия специальной лаборатории. Это значит, что его могли синтезировать только спецслужбы.

Также в Берлине не считают вероятным, чтобы на российской территории могли действовать иностранные спецслужбы — тем более что ФСБ пристально следила за Навальным, — заключили в Zeit.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава германского МИД Хайко Маас заявил, что в ФРГ видят много признаков причастности России к отравлению оппозиционера, поэтому в Кремле должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами.