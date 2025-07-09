Советский рецепт снова стал хитом — шедевральная рыбка под маринадом

Это блюдо из детства возвращается на наши столы с новым вкусом. Нежная рыба в ароматном овощном маринаде — идеальное сочетание сладкого, кислого и пряного.
Ингредиенты:
- филе трески — 600 г;
- лук репчатый — 400 г;
- морковь — 400 г;
- томатная паста — 100 г;
- мука пшеничная — 150 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 60 мл;
- вода — 400 мл;
- масло растительное — 90 мл;
- лавровый лист — 2 шт.;
- гвоздика — 3 шт.;
- перец черный горошком — 7 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить.
- Обвалять куски в муке и обжарить на масле до золотистой корочки.
- Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить овощи на оставшемся масле до мягкости.
- Добавить томатную пасту, сахар, соль, специи и воду.
- Тушить 10 минут, в конце добавить уксус.
- В глубокое блюдо выложить слоями рыбу и горячий маринад.
- Остудить, затем убрать в холодильник на 12 часов.
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