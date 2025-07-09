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09 июля 2025 в 13:52

Советский рецепт снова стал хитом — шедевральная рыбка под маринадом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо из детства возвращается на наши столы с новым вкусом. Нежная рыба в ароматном овощном маринаде — идеальное сочетание сладкого, кислого и пряного.

Ингредиенты:

  • филе трески — 600 г;
  • лук репчатый — 400 г;
  • морковь — 400 г;
  • томатная паста — 100 г;
  • мука пшеничная — 150 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 60 мл;
  • вода — 400 мл;
  • масло растительное — 90 мл;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • перец черный горошком — 7 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить.
  2. Обвалять куски в муке и обжарить на масле до золотистой корочки.
  3. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
  4. Обжарить овощи на оставшемся масле до мягкости.
  5. Добавить томатную пасту, сахар, соль, специи и воду.
  6. Тушить 10 минут, в конце добавить уксус.
  7. В глубокое блюдо выложить слоями рыбу и горячий маринад.
  8. Остудить, затем убрать в холодильник на 12 часов.

Ранее сообщалось о простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты.

еда
рецепты
рыба
кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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