Советский рецепт снова стал хитом — шедевральная рыбка под маринадом

Советский рецепт снова стал хитом — шедевральная рыбка под маринадом

Это блюдо из детства возвращается на наши столы с новым вкусом. Нежная рыба в ароматном овощном маринаде — идеальное сочетание сладкого, кислого и пряного.

Ингредиенты:

филе трески — 600 г;

лук репчатый — 400 г;

морковь — 400 г;

томатная паста — 100 г;

мука пшеничная — 150 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 60 мл;

вода — 400 мл;

масло растительное — 90 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

гвоздика — 3 шт.;

перец черный горошком — 7 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу нарезать порционными кусками, посолить, поперчить. Обвалять куски в муке и обжарить на масле до золотистой корочки. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на оставшемся масле до мягкости. Добавить томатную пасту, сахар, соль, специи и воду. Тушить 10 минут, в конце добавить уксус. В глубокое блюдо выложить слоями рыбу и горячий маринад. Остудить, затем убрать в холодильник на 12 часов.

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