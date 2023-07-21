Сотрудник ЧВК «Вагнер» объяснил, зачем донес на Стрелкова Донесший на Стрелкова сотрудник ЧВК сделал это из-за слов военного о Владимире Путине

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Игорь Стрелков

Сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский утверждает, что ранее обратился в Генпрокуратуру для того, чтобы в ведомстве изучили слова военного о президенте России Владимире Путине. Свои разъяснения он предоставил редакции NEWS.ru. Петровский усомнился в регалиях, которые Стрелков приписывает себе.

С его слов, служил в Чечне. Не думаю, что служба в управлении ФСБ по Чеченской республике представляет какую то тайну. Поэтому обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем Президенте. А также с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений. Чтоб было понятно, а не имеем ли мы дело с Блиновской от военного дела, — заявил Петровский.

Петровский считает подозрительным тот факт, что Стрелков называет себя то офицером ФСБ, то офицером запаса Миноброны.

Правда есть один вопрос, полковники ФСБ на пенсию уходят по достижении 55 лет. А в 2013 году ему было всего 43 года. Самый расцвет карьеры для полковника в таком возрасте. При этом уйти на пенсию из ФСБ по выслуге лет, можно только отработав 20 лет. А у него нет и 12 лет стажа, согласно известным данным, — недоумевает хирург ЧВК.

Петровский работал хирургом в ЧВК «Вагнер», а до этого трудился депутатом в муниципалитете Ярославля. В своем Telegram-канале «Ярославский пехотинец Z» он называет Стрелкова «политической Блиновской», имея в виду содержательную схожесть с блогером Еленой Блиновской и ее лекциями о счастливой жизни.

Игорь Стрелков был задержан утром 21 июля. Против него начато уголовное разбирательство. Адвокат военного пытается найти его во всех московских отделениях полиции и СКР.