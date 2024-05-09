Составлен список главных сражений Великой Отечественной войны Депутат Гаврилов: после Курска и Сталинграда разгром нацистов стал неизбежным

Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года, также известна как Битва на Курской дуге). Танковый десант.

Разгром немецко-фашистских захватчиков предопределили победы советских войск в битвах за Москву, Сталинград, на Курской дуге, за Днепр, Севастополь, а также прорыв блокады Ленинграда, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, к величайшим сражениям Великой Отечественной войны также относятся оборона Брестской крепости, операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, освобождение Воронежа, а также разгром нацистов на Берлинском направлений.

Десять величайших битв: оборона Брестской крепости, битвы под Москвой, на Курской дуге, за Днепр, белорусская операция «Багратион», Сталинградская битва, прорыв блокады Ленинграда, битва за Севастополь, освобождение Воронежа, а также разгром группировки немецких войск на Берлинском направлении, — отметил Гаврилов.

Накануне Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве 9 мая. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также состоялась воздушная часть.

Шойгу рассказал, что в состав пешей колонны будут входить полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России. Кроме того, в параде примут участие представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.