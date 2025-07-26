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26 июля 2025 в 16:50

Сосиски в картофельном фраке — хит вечеринок и семейных обедов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы ищете простой и эффектный рецепт для праздника или уютного семейного ужина, попробуйте сосиски в картофельном тесте. Это блюдо быстро готовится и всегда собирает восторженные отзывы.

Ингредиенты

  • Картофель средний — 5 шт.
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Мука — 1–2 стакана
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Травы и специи — по вкусу
  • Сосиски (маленькие или обычные) — 5–7 шт.

Приготовление

  1. Отварите картофель в мундире или без кожуры до мягкости. Остудите, очистите и измельчите через мясорубку или натрите на тёрке.
  2. В картофельную массу добавьте желток, крахмал, 1 стакан муки, травы и специи. Хорошо вымесите тесто.
  3. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см. При раскатке постоянно переворачивайте и подсыпайте муку. Нарежьте тесто на длинные полоски.
  4. Обсушите сосиски бумажным полотенцем. Маленькие сосиски смотрятся эффектнее и быстрее расходятся на празднике. Обмотайте каждую сосиску полоской теста, закрепляя концы.
  5. Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекайте в разогретой духовке до золотистой корочки.
  6. Подавайте с салатами, свежими овощами или любимыми соусами.

Сосиски «во фраке» — это простой, вкусный и эффектный вариант для любого стола. Готовьте с удовольствием и удивляйте гостей!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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