Сосиски в картофельном фраке — хит вечеринок и семейных обедов

Если вы ищете простой и эффектный рецепт для праздника или уютного семейного ужина, попробуйте сосиски в картофельном тесте. Это блюдо быстро готовится и всегда собирает восторженные отзывы.

Ингредиенты

Картофель средний — 5 шт.

Крахмал — 1 ст. л.

Мука — 1–2 стакана

Яичный желток — 1 шт.

Травы и специи — по вкусу

Сосиски (маленькие или обычные) — 5–7 шт.

Приготовление

Отварите картофель в мундире или без кожуры до мягкости. Остудите, очистите и измельчите через мясорубку или натрите на тёрке. В картофельную массу добавьте желток, крахмал, 1 стакан муки, травы и специи. Хорошо вымесите тесто. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см. При раскатке постоянно переворачивайте и подсыпайте муку. Нарежьте тесто на длинные полоски. Обсушите сосиски бумажным полотенцем. Маленькие сосиски смотрятся эффектнее и быстрее расходятся на празднике. Обмотайте каждую сосиску полоской теста, закрепляя концы. Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекайте в разогретой духовке до золотистой корочки. Подавайте с салатами, свежими овощами или любимыми соусами.

Сосиски «во фраке» — это простой, вкусный и эффектный вариант для любого стола. Готовьте с удовольствием и удивляйте гостей!

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