Сомнолог раскрыл причины появления бессонницы Сомнолог Кудинов: бессонница может возникнуть на фоне тревоги или депрессии

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Бессонница может возникать на фоне тревожного расстройства или депрессии, рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что проблемы могут возникнуть также из-за нарушения гигиены сна.

Есть бессонницы двух типов: когда человек не может заснуть и когда он посреди ночи просыпается. В первом случае это результат тревожного расстройства или нарушение гигиены сна, во втором случае это чаще всего результат депрессии, — уточнил Кудинов.

Сомнолог порекомендовал обратиться к психиатру, если есть вероятность наличия депрессии. Решить проблему неправильной гигиены сна можно самостоятельно. Для этого необходимо наладить режим — просыпаться в одно время в выходные дни и будни. Спать рекомендуется шесть-восемь часов. Кудинов пояснил, что, если в выходные человек спит дольше, у него происходит «социальный джетлаг». Кроме того, не стоит пытаться заставлять себя заснуть — этот процесс вызовет раздражение. Сомнолог советует встать и заняться делами, а через некоторое время вновь попробовать уснуть.

Лежать в кровати и пытаться заснуть — это бесполезная задача, потому что попытка заснуть — это активный процесс, который сам по себе будет мешать засыпать. Этот процесс также вызывает недовольство, раздражение, стресс, которые тоже мешают заснуть, — заключил специалист.

Врач Татьяна Сурненкова ранее рассказала, что победить бессонницу может помочь прием омега-3. По ее словам, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты способствует выработке и поддержанию в крови мелатонина, гормона сна.