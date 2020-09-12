«Они не поймут, о чём я говорю»: Соловьёв предупредил об опасности TikTok

https://static.news.ru/photo/97cef8fa-f5af-11ea-8d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ставшая модной в последнее время социальная сеть TikTok — это яркий пример современной манипуляции обществом. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв.

Он отметил, что пользователи всё время гонятся за трендами и челленджами, по сути, подчиняясь чьей-то чужой воле. Причём, явление это массовое, оно охватило уже весь мир, подчеркнул журналист.

По его убеждению, такую технологию можно использовать не только в хороших, но и в корыстных целях.

Это тот же самый "Синий кит", когда тебе даётся задание и тебе надо его выполнять. Точно по этой же технологии тебе говорят: "А теперь мы все собираемся, берём ленточки и идём массовкой". То есть это управление толпой, — заявил Соловьёв.

Телеведущий считает, что пользователями TikTok манипулируют, а те «вообще не ведают, что творят», потому что мыслят как бабочки-однодневки. Журналист предположил, что юзеры, выполняя чужие задания, надеются в итоге на некий приз, и «этот приз — возможность жить за границей».

И я этой аудитории должен что-то объяснять про Фёдора Михайловича Достоевского? Да они не поймут, о чём я говорю: у них в TikTok другие задания, — возмутился он.

Вместе с тем Соловьёв заверил, что не выступает за или против TikTok. Однако усматривает в нём опасный инструмент массовой манипуляции людьми, передаёт Teleprogramma.

«Синий кит» — нарицательное название интернет-сообществ, в которых, как считается, участник должен выполнять спорные игровые задания, вплоть до самоубийства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соловьёв показал необычное применение автомата Калашникова.