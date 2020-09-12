Соловьёв показал необычное применение автомата Калашникова

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Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал фотографию, которая демонстрирует, что знаменитый на весь мир автомат Калашникова можно использовать не только по прямому назначению. Оказывается, это огнестрельное оружие можно использовать, чтобы запустить двигатель автомобиля.

Снимок, позаимствованный в Telegram-канале «Милитарист», телеведущий разместил на своей странице.

Дай «прикурить». Калашников рулит, — подписал кадр Соловьёв.

Как поясняет KP.RU, автомат АК-47 проводит ток, поэтому теоретически с помощью него возможно завести машину с разряженным аккумулятором — в том случае, если проводов для «прикуривания» под рукой не оказалось.

Автомат Калашникова является самым распространённым оружием в мире: более чем за полвека его производства было выпущено примерно 70 млн экземпляров различных модификаций. АК-47 принят на вооружение в 50 государствах мира.