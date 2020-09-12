Соловьёв показал необычное применение автомата Калашникова

Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал фотографию, которая демонстрирует, что знаменитый на весь мир автомат Калашникова можно использовать не только по прямому назначению. Оказывается, это огнестрельное оружие можно использовать, чтобы запустить двигатель автомобиля.
Снимок, позаимствованный в Telegram-канале «Милитарист», телеведущий
Дай «прикурить». Калашников рулит, — подписал кадр Соловьёв.
Как
Автомат Калашникова является самым распространённым оружием в мире: более чем за полвека его производства было выпущено примерно 70 млн экземпляров различных модификаций. АК-47 принят на вооружение в 50 государствах мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание National Interest высоко
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