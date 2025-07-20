Солд-аут и новая песня Захаровой: яркие фото первого дня VK Fest

Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве

В «Лужниках» 19 июля стартовал VK Fest — для гостей подготовили большую двухдневную программу. Примечательно, что все билеты на фестиваль в Москве быстро раскупили. Они были трех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. Событие завершится грандиозным концертом 20 июля.

В числе хедлайнеров мероприятия — Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Кульминацией музыкального шоу станет выступление некоего специального гостя, чье имя пока не раскрывается.

Одной из главных новинок VK Fest стало дефиле знаменитостей по синей дорожке — такой формат зрители увидели впервые. Кроме того, в рамках фестиваля «VK Лекторий» представил серию экспертных дискуссий с участием известных спикеров: журналистки Ксении Собчак, режиссера Федора Бондарчука, представителя МИД России Марии Захаровой и других медийных персон.

В частности, Артемий Лебедев и Айрат Багаутдинов посвятили свое выступление городской среде и общественным пространствам. Кроме того, в рамках проекта Захарова рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию.

Дипломат уточнила, что работа с артистом началась две недели назад, и демоверсия их композиции уже готова. При этом она не стала раскрывать детали сотрудничества.

Завершится VK Fest специальным шоу «VK Мегамикс». На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.

Самые яркие фото с VK Fest — в галерее NEWS.ru.