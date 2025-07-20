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20 июля 2025 в 09:09

Солд-аут и новая песня Захаровой: яркие фото первого дня VK Fest

Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве Фото: Пресс-служба VK

В «Лужниках» 19 июля стартовал VK Fest — для гостей подготовили большую двухдневную программу. Примечательно, что все билеты на фестиваль в Москве быстро раскупили. Они были трех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. Событие завершится грандиозным концертом 20 июля.

В числе хедлайнеров мероприятия — Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Кульминацией музыкального шоу станет выступление некоего специального гостя, чье имя пока не раскрывается.

Одной из главных новинок VK Fest стало дефиле знаменитостей по синей дорожке — такой формат зрители увидели впервые. Кроме того, в рамках фестиваля «VK Лекторий» представил серию экспертных дискуссий с участием известных спикеров: журналистки Ксении Собчак, режиссера Федора Бондарчука, представителя МИД России Марии Захаровой и других медийных персон.

В частности, Артемий Лебедев и Айрат Багаутдинов посвятили свое выступление городской среде и общественным пространствам. Кроме того, в рамках проекта Захарова рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию.

Дипломат уточнила, что работа с артистом началась две недели назад, и демоверсия их композиции уже готова. При этом она не стала раскрывать детали сотрудничества.

Завершится VK Fest специальным шоу «VK Мегамикс». На Синей сцене фестиваля свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Нюша, группа «Винтаж» и другие известные артисты.

Самые яркие фото с VK Fest — в галерее NEWS.ru.

Певица Полина Гагарина во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Певица Полина Гагарина во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Стилист Александр Рогов на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Стилист Александр Рогов на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Телеведущая Ксения Собчак на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Телеведущая Ксения Собчак на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Телеведущая Ксения Собчак и Виктория Боня с дочерью Анджелиной на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Телеведущая Ксения Собчак и Виктория Боня с дочерью Анджелиной на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Любовь Успенская во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Любовь Успенская во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетительиа на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетительиа на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Регина Тодоренко на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Регина Тодоренко на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Фото: Пресс-служба VK
Певица Ирина Дубцова с сыном Артемом на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Певица Ирина Дубцова с сыном Артемом на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Певица Катя Лель во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Певица Катя Лель во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Солистка группы Ay Yola во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Солистка группы Ay Yola во время выступления на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Виктория Лопырева и Прохор Шаляпин на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Виктория Лопырева и Прохор Шаляпин на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Фото: Пресс-служба VK
Телеведущая Ксения Собчак и комик Илья Соболев на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Телеведущая Ксения Собчак и комик Илья Соболев на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетительница на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетительница на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Телеведущая Ксения Собчак и Лариса Долина на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Телеведущая Ксения Собчак и Лариса Долина на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Певица Mona (Дарья Кустовская) на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Певица Mona (Дарья Кустовская) на фестивале VK Fest на территории парка «Лужники‭»
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетительница на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетительница на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Посетители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Фото: Пресс-служба VK
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