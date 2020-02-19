https://static.news.ru/photo/75864336-5314-11ea-9a7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будут проиндексированы социальные пенсии, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Коэффициент индексации установлен с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем году.

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1 %, — сообщил Котяков.

По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект. Индексация социальных пенсий затронет почти 4 млн пенсионеров и обойдется в 21,7 млрд рублей до конца года, передаёт «Интерфакс».

Ранее в Пенсионном фонде России разъяснили, какие льготы положены россиянам до выхода на пенсию. Как отметили в пресс-службе, на особые условия соцподдержки могут рассчитывать более 1,1 млн предпенсионеров. Право на льготы наступает за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. У женщин это время наступает в 55 лет, у мужчин — в 60, писал NEWS.ru.