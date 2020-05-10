Сочинские ветераны получили ко Дню Победы водку и гречку

https://static.news.ru/photo/8ead13a8-92e3-11ea-9561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи ветеранам в честь 9 Мая вручили бутылку водки и порцию гречневой каши. Снимок подарка появился в социальных сетях.

На приложенной к презенту записке говорилось, что этот продуктовый набор для участников войны преподнесён от лица депутатов городского собрания и директора гимназии № 44.

Инцидент прокомментировали в администрации Сочи. Там заявили, что эта акция не является городской.

Это не администрация города. Видела в соцсетях эту новость. Есть такая традиция в сочинской гимназии № 44 собирать у себя ветеранов и накрывать для них столы. Поскольку в этом году карантин, то акция была видоизменена. В ежегодной акции принимают участие родители и преподавательский состав во главе с директором, — сообщила РЕН ТВ пресс-секретарь мэрии Ирина Садчикова.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бурятии житель села Гремячинска отобрал у 92-летнего ветерана медаль и три тысячи рублей, подаренные администрацией района. Инцидент произошёл в День Победы.